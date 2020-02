Sala Baganza, pedone investito da un'auto: grave al Maggiore

E' stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada ed ora si trova ricoverato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute. L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 8 febbraio in via Maestri a Sala Baganza: erano da poco passate le 7.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto ha investito un pedone che, proprio in quel momento, stava attraversando la strada. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Collecchio, Sala Baganza e Felino. Il ferito è stato trasportato in ospedale: ha riportato ferite gravi ma non si trova in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve