Scontro tra due auto in A1, una si ribalta: feriti al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 28 giugno lungo l'autostrada A1, nei pressi di Fontanellato. Per cause in corso di accertamento due auto, che stavano percorrendo l'autostrada in direzione Milano, si sono scontrate. Uma delle due si è ribaltata. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Fidenza: uno dei feriti infatti, in un primo momento, era rimasto incastrato all'interno del mezzo. Al loro arrivo però tutte le persone erano al di fuori delle auto. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. In seguito all'incidente si sono formati circa 6 chilometri di coda in A1 tra il casello di Parma Centro e l'imbocco per l'A15.