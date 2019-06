Strada Argini, auto si schianta contro un muro: conducente gravissimo

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, giovedì 27 giugno. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto, che stava percorrendo strada Argini a Parma, ha perso il controllo del mezzo ed ha finito la corsa contro un muro. La persona ferita è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per estrarlo dal mezzo. Gli operatori del 118, arrivati in pochi minuti con ambulanza a automedica hanno trasportato il ferito d'urgenza all'Ospedale Maggiore, direttamente nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni di salute sono serie.