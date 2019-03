Tragico schianto auto-moto a Roccabianca: muore motociclista

Tragico incidente stradale nella mattinata di domenica 24 marzo. Per cause in corso di accertamento una moto ed un'auto si sono scontrate lungo la strada provinciale. L'impatto è stato violentissimo e per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno cercato di rianimare l'uomo che però è deceduto dopo pochi minuti. L'elisoccorso, che era partito in volo dall'Ospedale Maggiore, non è intervenuto.