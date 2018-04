Via Traversetolo, scontro auto-bici: un ferito grave

Un secondo incidente, che ha coinvolto una bicicletta, si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 30 aprile. Erano da poco passate le 7.30 quando, per cause in corso di accertamento, un''auto ha urtato ed investito una bicicletta che stava transitando in via Traversetolo. Sul posto sono arrivaiti i soccorritori del 118 che, dopo aver prestato i primi soccorsi al conducente della bici, lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni il ciclista sarebbe in condizioni di media gravità.