Auto esce di strada nella notte in tangenziale: conducente grave al Maggiore

Era da poco passata l'una e mezza di notte quando, per motivi in corso di accertamento, un'auto è finita fuori strada mentre percorreva la tangenziale Sud. Il grave incidente stradale è avvenuto nei pressi dell'uscita 13 per via Farnese: l'allarme è scattato subito dopo e sul posto sono arrivati gli operatori del 118, ambulanza e automedica. Il conducente dell'auto ha riportato gravi ferite: dopo le prime cure sul posto l'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato nell'area rossi. Sul posto anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che non avrebbe coinvolto altri mezzi.

