Inseguimento in Oltretorrente, pusher lancia la cocaina e scappa: 37enne in manette

Stava chiaccerando con un'altro giovane in viale Vittoria quando, dopo aver visto arrivare alcune persone che non sembravano clienti, ha iniziato a correre, non prima di aver lanciato a terra, con l'intento di liberarsene, un involucro. I carabinieri in borghese che si erano infatti portati in zona per effettuare alcuni controlli hanno assistito alla scena: entrambi i giovani sono scappati. I militari, visto che il primo aveva gettato a terra l'involucro, hanno deciso di inseguire lui e non l'altra persona, scappata in direzione opposta. L'inseguimento si è protratto fino a via Bendetto Antelami: a quel punto il pusher, esausto, è stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno bloccato, con qualche difficoltà. Nell'involucro c'erano 9 dosi di cocaina, pronte per essere spacciata: per il 37enne fermato sono scattate le manette. Un altro pusher di 22 anni è stato sorpreso in via Kennedy: alla vista dell'auto dei carabinieri è scappato ma è stato raggiunto: nel frattempo aveva lanciato 15 grammi di marijuana. Per lui una denuncia per detenzione ai fini di spaccio.