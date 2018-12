Investe un ciclista e scappa, preso il pirata della strada: denunciato 30enne alla guida di un Suv

Ha investito un ciclista, che stava percorrendo via Spezia nei pressi dell'abitato di Stradella, in direzione Collecchio, e poi non si è fermato a prestare soccorso al giovane immigrato del Mali alla guida del mezzo. Un 30enne, residente in un Comune dell'Appennino, che si trovava alla guida di un'Audi modella Q7 è stato identificato e denuciato dalla polizia di Stato, dopo alcune indagini. L'incidente era avveuto il 28 novembre: il ragazzo, dopo essersi rialzato da solo era stato soccorso dall'ambulanza: si trova tuttora in ospedale con 30 giorni di prognosi. Il conducente era scappato ma lo specchietto del Suv era rimasto sul luogo dell'investimento. Gli agenti, insieme agli operatori della polizia Municipale Pedemontana, sono riusciti ad individuare prima il modello dell'auto e poi il conducente del mezzo specifico. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro mentre il conducente è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. La normativa sulla fuga introdotta dalla legge 41/2016 è particolarmente aspra in quanto prevede per i casi di fuga l’aumento della pena da 1/2 a 2/3.