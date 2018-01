Mistero sulla nave: muore giovane 21enne tunisino mentre torna in Italia

Jihed Akremi è morto mentre si trovava sulla nave che lo stava riportando in Italia: il 21enne di Felegara si era recato in Tunisia per organizzare il fidanzamento ufficiale con la sua ragazza, che ora non si dà pace per la notizia che l'ha sconvolta, appena toccato il suolo italiano. I due infatti avevano scelto di prendere due diversi traghetti perchè non c'era un posto per due persone sullo stesso. Non è ancora chiaro cosa sia successo negli ultimi momenti di vita del giovane che soffriva di diabete: la causa della morte verrà chiarita solo dopo l'esecuzione dell'autopsia che è stata disposta dal magistrato e che verrà effettuata presso l'Istituto di Medicina Legale di Genova. Jihed è deceduto mentre si trovava a bordo di una nave 'Grandi Navi Veloci' da porto di Tunisi a quello di Genova: il ragazzo avrebbe avuto solo il tempo di chiedere aiuto all'equipaggio. Assistito dal medico di bordo è finito in coma e poi è morto: il comandante della nave ha subito avvertito la polizia di frontiera: a Genova il medico legale ha stabilito il decesso mentre gli agenti della Polmare hanno effettuato un sopralluogo in cabina.