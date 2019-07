Konsumer in campo contro la promotrice finanziaria fidentina di San Paolo Invest che ha truffato decine di investitori

"L’associazione consumeristica Konumer -si legge in una nota- guidata dal Presidente Regionale per l’Emilia-Romagna, l’Avvocato Giovanni Franchi, è scesa in campo al fianco di decine di consumatori traditi da una promotrice finanziaria, il cui intento era quello di raggirare i clienti per trarne profitto.



La vicenda ha interessato le città di Fidenza (PR), Busseto (PR), Fiorenzuola (PC), Parma e Piacenza, e la protagonista è una consulente finanziaria di SanPaolo Invest, già sospesa per 180 giorni dalla sua attività, che prometteva rendimenti esagerati, facendo investire ai clienti, per lo più facoltosi, ingenti somme. A riprova delle sue promesse, consegnava ai clienti falsi estratti conti da cui risultavano ingenti importi a loro credito, importi che, in realtà, non erano maturati per effetto di investimenti, effettuati, a dire della promotrice, in loro favore.



Per Konsumer non è vero quanto San Paolo Invest ha già dichiarato ai mezzi di comunicazione, ossia di non essere responsabile perché quella persona non è mai stata una dipendente dell’istituto. E non è vero, perché il Testo Unico Finanziario, ossia il d.lgs. n. 58/98 contiene norme per le quali chi si avvale di promotori finanziari – e non c’è dubbio per Konsumer che la Lambri debba ritenersi tale - risponde dell’illecito commosso da quest’ultimo ai danni del cliente.



Per il Presidente, l’Avvocato Franchi, “Partendo da tali presupposti, ne discende che SanPaolo Invest dovrà restituire non solo i denari investiti, ma anche gli interessi e la rivalutazione monetaria nel frattempo maturati, oltre risarcire i danni subiti a causa delle false promosse della promotrice”.



L’avvocato Franchi non è nuovo a cause di questo tipo, e sin dall’inizio della sua carriera si è battuto al fianco di consumatori traditi e truffati da promotori finanziari che avevano sottratto i loro risparmi, ottenendo numerosi e importanti successi nelle aule di Tribunale. Gli uffici di Konsumer di Parma, siti in Borgo Giacomo Tommasini n. 20, sono a disposizione di tutti gli interessati".