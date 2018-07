La banda delle scuole colpisce ancora: devastati il Liceo Bertolucci e il Palamagik

Sono rientrati in azione: ormai macinano un colpo a settimana. La banda delle scuole ha deciso di colpire, nella notte tra lunedì e martedì, il Liceo Bertolucci e per l'ennesima volta la palestra che si trova di fianco all'Itis, il Palamagik. Lo ha fatto ancora una volta ignorando la presenza delle telecamere di videosorveglianza poste all'interno degli istituti scolastici: le immagini ci sono e sono state consegnate alla polizia, come negli ultimi casi, ma i giovani hanno sempre il volto coperto dal cappuccio della felpa. L'ultimo raid è avvenuto al Bertolucci dove sono stati distrutti alcuni distributori automatici: i vandali hanno anche rubato i soldi contenuti all'interno, circa 60 euro che servivano per i resti. Dopo aver 'visitato' il Bertolucci sono andati al Palamagik dove hanno distrutto tutti gli armadietti. Come per gli altri colpi la banda ha lasciato una firma: le indagini delle forze dell'ordine sono in corso per dare un nome ai ragazzi che rubano e devastano all'interno degli istituti scolastici cittadini.