La Dallara-Cadillac trionfa a Daytona. Pagliari: "Il made in Parma che sa vincere nel mondo"

"Leggo con trasporto da tifoso - si legge in una nota del senatore Giorgio Pagliari- un'altra bella notizia per il 'made in Parma' e le eccellenze del nostro territorio che continuano a farsi valere nel mondo. La Dallara-Cadillac ha bissato il successo del 2017 e ha vinto la 24 ore di Daytona. La vettura guidata da Albuquerque, Fittipaldi e Barbosa, su telaio progettato e realizzato a Varano dè Melegari, ha trionfato in Florida infrangendo record che resistevano dal 1992, conquistando addirittura anche il secondo posto. Una conferma di come passione, buon operato e competenza portino grandi risultati dentro e fuori la propria realtà locale. Mi unisco con sincera soddisfazione all’ingegner Giampaolo Dallara e dei tifosi. Congratulazioni vivissime a tutto il team.