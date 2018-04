Ladri acrobati forano i telai delle finestre per rubare l'oro

Dopo aver scavalcato la recinzione ed essersi arrampicati fino a raggiungere le finestre dell'abitazione, sono entrati ed hanno praticato alcuni fori nei telai delle finestre. Blitz l'altra sera in una casa di Sala Baganza: i malviventi si sono portati via l'oro, oltre al denaro e ad alcuni gioielli. La stima dei danni deve ancora essere fatta ma si parla di qualche migliaia di euro. Intanto le indagini sono in corso per identificare i responsabili del furto.