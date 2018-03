Laminam, Bignami: "Coinvolgere l'Istituto Superiore di Sanità per il problema emissioni"

È Galeazzo Bignami di Forza Italia, con un’interrogazione rivolta alla Giunta regionale, a ritornare sul problema “delle emissioni odorigene (cattivi odori) e delle sostanze organiche volatili” prodotte dall’azienda ceramica Laminam di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma. “Nonostante le procedure messe in atto e la vigilanza costante- spiega il consigliere- persistono condizioni d'allarme e continue segnalazioni di problemi sanitari nella gestione del processo produttivo”. Bignami chiede quindi al governo regionale “se non ritenga necessario coinvolgere nell’attività di monitoraggio e nella definitiva valutazione del rischio l’Istituto superiore di sanità, al fine di salvaguardare la popolazione ‘in primis’ ed, eventualmente, mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici che possano garantire la continuità aziendale in totale sicurezza”