Lanciano petardi contro il Battistero e lo danneggiano

Hanno lanciato, probabilmente la notte di Capodanno ma anche nelle sere precedenti, numerosi petardi in piazza Duomo, contro il Battistero di Parma e lo hanno danneggiato. E' successo nei giorni scorsi in pieno centro città: alcuni ignoti infatti hanno pensato bene di far esplodere dei botti proprio in corrispondenza dei marmi dell'edificio, che sono stati in parte danneggiati dagli scoppi. Un modo sicuramente inacettabili per festeggiare il 2019 e iniziarlo nel peggiore dei modi. E' in progetto l'installazione di telecamere nell'area esterna del proprio per prevenire vandalismi di questo tipo.