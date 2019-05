Langhirano, assalto a due negozi: i ladri rubano superalcolici, cioccolatini ed un prosciutto

Hanno rubato tutto quello che hanno avuto sotto mano. I ladri che nella notte sono entrati all'interno di due esercizi commerciali di Langhirano, entrambi in via XX Settembre, sono riusciti a forzare le porte d'ingresso approfittando del buio e ad introdursi all'interno dei negozi. Una volta dentro hanno trovato un bottino abbastanza magro nel primo, il 'Cafè d'la stasiòn": cioccolatini, bottiglie di superalcolici, un prosciutto. Non contenti di quello che avevano rubato i malviventi, che si sono mossi in gruppo, sono entrati anche all'interno della macelleria Bedotti: qui hanno rubato 700 euro dal registratore di cassa. Un terzo colpo invece è fallito. I proprietari dei negozi si sono accorti del furto la mattina dopo ed hanno chiamato i carabinieri: le indagini sono in corso per risalire ai responsabili. Potrebbero essere utili anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.