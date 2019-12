Latitante parmigiana fermata a bordo di un furgone: 59enne arrestata dopo due anni in fuga

Si è conclusa dopo due anni la latitanza di una 59enne, parmigiana residente a Rimini, ladra seriale e condannata in via definitiva a sei mesi di reclusione. La donna, nel 2017, era stata giudicata colpevole di una lunga serie di reati contro il patrimonio tra cui furti aggravati e ricettazioni nella zona di Forlì e in quella di Macerata. Dopo la sentenza, tuttavia, la donna era sparita dalla circolazione facendo perdere le proprie tracce fino a quando è stata individuata nel primo pomeriggio di martedì. La 59enne, infatti, è stata fermata durante un controllo effettuato dalla Polizia Stradale a Rimini. Gli agenti hanno fermato un furgone e, all'interno dell'abitacolo, hanno trovato il guidatore e la donna che è apparsa subito molto restia a fornire generalità e documenti. Inserito il nome nel database delle forze dell'ordine, è emerso che sulla 59enne pendeva il mandato di cattura. Portata in Questura, al termine degli accertamenti di rito è stata trasferita nel carcere di Forlì per scontare la pena.