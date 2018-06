Lite per un sorpasso tra Parma e Reggio: padre e figlio pestano un 50enne

Una lite per un sorpasso si è conclusa con un pestaggio ai danni di un 50enne e con il danneggiamento dell'auto di uno dei conducenti. Il grave episodio è avvenuto nei giorni scorsi tra Parma e Reggio Emilia, lungo la via Emilia. La vittima, che stava viaggiando a bordo della sua Mazda, ha tentato di superare un camion, in corrispondenza di San Polo d'Enza e non si era accorto che dietro di lui un'altra auto, quella con a bordo i due aggressori, stava tentato di superare la sua auto. Poco dopo il sorpasso il conducente della seconda auto ha intimato al primo di fermarsi, lampeggiando con insistenza: ha aggiunto anche alcuni gesti di minaccia. Appena fermi padre e figlio hanno danneggiato con alcuni calci l'auto dell'uomo, poi lo hanno aggredito a calci e pugni. Il 50enne infatti voleva scattare una foto alla targa dell'auto ma non ci è riuscito: i due aggressori lo hanno colpito ripetutamente, procurandogli lesioni guaribili in otto giorni. Il 50enne, a quel punto, si è rivolto ai carabinieri che sono risaliti all'identità degli aggressori e gli hanno denunciati.