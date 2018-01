Litigano in casa, arrivano i carabinieri: trovano una borsa schermata e bigiotteria rubata

Stavano litigando per futili motivi, per ragioni legate alla quotidianità famigliare. Ma le loro urla sono arrivate fino alle orecchie di un vicino che ha deciso di chiamare i carabinieri. Era sera e l'uomo, preoccupato per quello che stava sentendo, ha alzato la cornetta ed ha composto il 112. E' successo una delle sere scorse a Neviano degli Arduini: i militari sono giunti sul posto ed hanno cercato di capire la situazione. Sono saliti e hanno ascoltato i racconti di entrambi. Nel frattempo però non hanno potuto fare a meno di vedere una borsa schermata, che era stata lasciata nell'abitazione. Oltre alla borsa schermata i carabinieri hanno trovato anche oggetti per togliere le placchette antitaccheggio ed alcuni oggetti di bigiotteria. Dopo alcune verifiche - il titolare di un negozio ha riconosciuto la merce come rubata - uno dei due fratelli, un 17enne, è stato denunciato per furto aggravato.