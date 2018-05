Maltrattamenti a Colorno, il Comandante Filippo Collana: "Le maestre avevano creato uno stato di timore e soggezione nei piccoli"

Maltrattamenti nella scuola dell'infanzia di Colorno. Due maestre sono state arrestate con l'accusa di maltrattamenti: ora si trovano ai domiciliari in attesa degli interrogatori di garanzia. Le indagini sono state svolte dai carabinier di Fidenza e di Colorno.

"L'inchiesta -sottolinea Filippo Collana, Comandante della stazione dei carabinieri di Colorno- è nata nell'ultima decade di marzo quando la mamma di una bambina si è presentata in Caserma denunciando un comportamento anomalo della figlia. A seguito della segnalazione i carabinieri di Colorno hanno avvertito la Procura della Repubblica di Parma: il fascicolo è stato affidato alla dottoressa Nunno. Si è arrivati poi all'attività tecnica, ovvero intercettazioni audio e video, che hanno permesso di riscontrare l'ipotesi iniziale, ovvero i maltrattamenti ai danni dei bambini".

"La mamma -prosegue il Comandante- aveva notato il cambio di comportamento della piccola, che aveva assunto un comportamento aggressivo e non voelva permanere a scuola dell'infanzia durante il pomeriggio. Abbiamo accertato uno stato di timore e soggezione che le due insegnanti di questa sezione tenevano nei confronti dei bambini, tutti in tenera età, tra i 3 e i 5 anni. Parliamo di strattonamenti, spintoni, in un caso sono arrivate a sbattere il braccio, oltre a ingiurie e urla veementi".