Manda il figlio di 12 anni a rubare al Panorama: papà denunciato

Alla fine lo ha ammesso agli agenti delle Volanti che sono arrivati al supermercato Panorama, nella mattinata di ieri 2 febbraio. Aveva mandato il figlio di soli 12 anni a rubare all'interno del market, per cercare di evitare problemi, visto che il figlio non è imputabile. Il padre, un uomo 42enne di origine indiana, è stato denunciato per tentato furto aggravato. Il bambino è stato visto uscire dalla colonna riservata a chi non ha fatto acquisti con il carrello pieno: gli addetti alla security lo hanno fermato e si sono accorti che, dentro al carrello, aveva 26o euro di spesa. ll bimbo ha detto di essere arrivato al Panorama con suo padre: ad un certo punto l'uomo, che aveva assistito alla scena da dietro una colonna è uscito e ha ammesso le sue responsabilità. L'aggravante è data dal fatto che aver istigato un minore a commettere un furto.