VIDEO - Elvira Bonoldi, insegnante di Manuela al Liceo Bertolucci: "E' come arrivare in una grande famiglia"

Elvira Bonoldi è l'insegnate di Manuela De Finis, la 15enne autistica che ha pubblicato il suo primo libro di ricette. La docente racconta a Parmatoday i progetti che il Liceo Bertolucci, istituto scolastico all'avanguardia su queste tematiche, che portando avanti con i ragazzi autistici, che frequentano la scuola: "Collaboriamo con la Fondazione Bambini Autismo di Fidenza, con la quale costruiamo dei percorsi per i ragazzi autistici, a partire dalle loro abilità di base. Arrivare al Bertolucci è come arrivare in una grande famiglia: nelle classi gli studenti vivono un'esperienza positiva con i ragazzi diversamente abili e nascono storie meravigliose".