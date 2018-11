Una lupa è stata investita lunedì sera mentre si trovava sulla strada provinciale che da Parma porta a Traversetolo, all'altezza di Marano. Un'auto ha centrato l'animale che si trovava in zona probabilmente per inseguire un capriolo. Per la lupa non c'è stato nulla da fare, anche se è stata soccorsa dai veterinari del Rifugio Matildico di San Polo d'Enza.