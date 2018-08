Maxi retata antidroga al Parco Ducale, sequestrata eroina, cocaina e marjiuana: arresti e denunce

Il blitz è scattato alle ore 17 di ieri, 13 agosto, con sessante carabinieri del Comando provinciale di Parma e con l'unità cinofila di Bologna. L'obiettivo della maxi operazione era cercare eventuali pusher e pregiudicati e fermare il traffico di droga in Giardino. Dalla sede del Palazzo Ducale i militari sono usciti in forze, all'improvviso e chiunque si trovasse in quel momento al parco Ducale, è stato sottoposto ai controlli. Un dispositivo di sicurezza che è scattato anche in seguito alle ultime polemiche sull'area verde più grande e conosciuta della città. Oltre ad aver arrestato un 28enne, ricercato in quanto responsabile di una rapina ai danni di un altro giovane in stazione, i militari hanno controllato 150 persone, sequestrato 20 grammi di cocaina e 20 grammi di eroina, oltre a 35 grammi di hashish e 200 di marijuana. In totale undici persone sono state segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti in Prefettura.