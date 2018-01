Torna l'inverno: da giovedì neve, piogge e temperature in discesa

Da giovedì 1° febbraio tornano le perturbazioni e le temperature invernali in tutto il Nord Italia. Dopo un periodo di calma in tutte le città del Nord le previsioni parlano di un ritorno alle temperature di inizio gennaio: ci saranno piogge e anche nevicate anche in pianura, nei prossimi giorni. Sono previste nevicate anche sulle Alpi e la discesa delle temperature fino a 6 gradi, soprattutto nelle zone di montagna. La neve arriverà, secondo le previsioni, sopra agli 800 metri.