Maltempo, giovedì 1° marzo torna la neve a Parma: previsti fino a 20 centimetri

Domani, giovedì 1° marzo, tornerà la neve in pianura nel territorio parmense, in provincia e anche nella città di Parma. Le previsioni sono concordi nel ritenere che, visto anche l'innalzamento delle temperature, sarà proprio domani la giornata in cui la città verrà imbiancata. La neve dovrebbe scendere molto più copiosa rispetto a quella di qualche giorno fa: in città infatti si erano raggiunti solo i 5 centimetri. Secondo alcune previsioni domani scenderà neve per 10-15 centimentri ma secondo altre fonti potrebbe arrivare anche a 20 centimetri. Dopo i giorno di gelo e di temperature estreme, causate dal vento russo siberiano Burian giovedì sarà l'ora della neve. Da venerdì invece il maltempo dovrebbe iniziare a lasciare spazio a temperature più in media con la stagione e le precipitazioni nevose dovrebbero cessare.