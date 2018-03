Meteo: ecco il tempo a Parma e provincia per Pasqua e Pasquetta

Secondo le previsioni meteo per i giorni di Pasqua e Pasquetta, domenica 1° aprile e lunedì 2 aprile su Parma e provincia le temperature nel nostro territorio dovrebbero oscillare tra le minime di 7 e le massime di 17 gradi, sia per domenica che per lunedì. Si preannuncia quindi un fine settimana sereno e soleggiato: solo lunedì dovebbe esserci qualche nuvola. Per il resto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nella giornata di sabato 31 marzo invece è previsto l'arrivo di piogge e temporali, che potranno interessate la nostra città. Le festività pasquali dunque dovrebbero essere all'insegna del bel tempo, soprattutto domenica 1° aprile.