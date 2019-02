Choc a Mezzani, picchiano e insultano due bimbi di 9 anni, tra cui un disabile: sospese due maestre

Le accuse sono pesantissime. Aver insultato e picchiato in varie occasioni due bambini di 9 anni che frequentano la Scuola Primaria di Mezzani. Il Gip, su richiesta della Procura di Parma, ha emesso un provvedimento di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio nei confronti di due insegnanti della scuola che si sarebbero rese protagoniste di episodi di violenza contro i due bambini, tra cui uno disabile. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri di Sorbolo. Secondo la ricostruzione della Procura le due avrebbe messo in atto percosse e altri comportamenti violenti ai danni di due bimbi che frequentano la stessa classe, al quarto anno. L'indagine è partita dalla segnalazione di un educatore che, dopo aver assistito ad uno strattonamento con tirata di capelli e insulti ad uno dei due bambini, si è rivolto ai carabinieri per denunciare la situazione. Nel corso delle indagini, avviate con il coordinamento della Procura, sono stati sentiti genitori, insegnanti e dirigenti dell'istituto scolastico: da queste testimonianze sono emersi anche altri presunti maltrattamenti nei confronti di un secondo bambino. Ci sarebbero "gravi indizi di colpevolezza": per questo motivo è stata richiesta ed applicata la misura cautelare "a tutela dell'integrità fisica e psicologica dei bambini" che durerà cinque mesi, ovvero fino alla fine dell'anno scolastico.