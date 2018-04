Minacce su Facebook e per telefono all'ex amante: 60enne ai domiciliari

Ha iniziato a molestarla, con pedinamenti, minacce, telefonate e messaggi ripetuti, anche sui social network, da quando lei, una donna di circa 60 anni, ha deciso di interrompere la loro relazione, minacciando anche di dire tutto al marito e ai figli. Uno stalker di 60 anni, già arrestato, condannato e finito in carcere per gli stessi comportamenti attuati contro la donna, non ha smesso dopo essere uscito dall'istituto penitenziario di via Burla. La donna, che già si era rivolta alla polizia in passato, lo ha fatto di nuovo e il 60enne è stato rimesso ai domiciliari. Dopo aver scontato una pena di un anno e due mesi quindi l'uomo non si è dato per vinto e ha ricominciato ad inviarle messaggi su Facebook, anche se non dal suo profilo, e a farle telefonate minacciose, dalla sua utenza telefonica sconosciuta. Le indagini degli uomini di Borgo della Posta hanno portato a verificare i comportamenti persecutori