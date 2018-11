Minaccia la barista con un cacciavite e rapina il bar Wasabi di viale Fratti

Ha puntato un cacciavite contro la barista, che in quel momento si trovava da sola all'interno del bar e l'ha minacciata, chiedendo la consegna dell'incassso della giornata. Altro colpo del rapinatore solitario: la sera di qualche giorno fa ha agito in viale Fratti. La rapina, per modalità, ricorda quella tentata all'In's di strada dei Mercati e quella al Tigotà di via Emilia Est. Anche in questo caso si è trattato di un uomo di mezza età che ha usato un oggetto da taglio e si è dileguato a piedi. Negli altri casi era scappato a piedi o in bicicletta. Il bottino è stato di qualche centinaia di euro.