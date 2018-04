Minorenne, in comunità per una rapina, scappa: arrestato dai carabinieri

Era stato arrestato il 30 dicembre del 2017 per una rapina e messo in una comunità per minori di Parma ma si è reso irreperibile dal 23 marzo: un giovane è stato arrestato la mattina del 15 luglio dai carabinieri, che hannno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale dei Minori di Milano. Il giovane, oltre ad essere scappato dal centro in cui era stato messo dopo la decisione del Tribunale, non rispettava gli orari e ha messo in atto una serie di comportamenti che trasgredivano le regole. Il minorenne è stato accompagnato al carcere minorile di Bologna.