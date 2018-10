Molesta l'ex compagna con telefonate e appostamenti sotto casa: 30enne denunciato

Ha iniziato a perseguitarla dopo la decisione della donna di interrompere la loro relazione, che era durata solo alcuni mesi. Un uomo di 30 anni, originario di Napoli, è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento. L'ennesima storia di stalking è avvenuta a Salsomaggiore Terme: la donna infatti risiede in questo Comune. Il suo ormai ex compagno ha iniziato a seguirla, con tanto di appostamenti sotto la sua abitazione, dopo che lei aveva comunicato la decisione di interrompere la loro relazione. Oltre ai pedinamenti in giro per il paese, ci sono stati anche gli appostamenti sotto casa, anche di notte, le molestie telefoniche e con l'invio di mail ripetute. La donna, ad un certo punto, si è rivolta ai carabinieri: l'uomo ha continuato a molestarla anche dopo che si era recata in Caserma. Le indagini dei militari hanno portato alla richiesta della misura cautelare, emessa dal Pubblico Ministero. Se l'uomo non rispetterà il divieto verranno applicate misure più restrittive.