Molesta le passeggere del treno Bologna-Milano: straniero arrestato

Avrebbe molestato, in cinque episodi diversi, cinque giovani passeggere a bordo dei treni della tratta Bologna-Milano. Un uomo, di origine straniera, è stato arrestato in un'operazione condotta dalla Polfer dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con la Squadra Mobile di Piacenza. Secondo quanto ricostruito dalle indagini portate avanti negli ultimi mesi dagli inquirenti l'uomo avrebbe avvicinato, in cinque occasioni ed in tempi diversi, alcune viaggiatrici che si trovavano a bordo dei convogli che transitavano anche a Fidenza e a Parma. Dopo averle avvicinate le avrebbe molestate.