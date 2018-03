L'8 marzo apre il nuovo negozio Ovs in via Mazzini

OVS, marchio italiano leader del fast fashion retail, apre giovedì 8 marzo il nuovo store nel centro storico di Parma, in Strada Giuseppe Mazzini, una location di grande visibilità, in una delle aree chiave per lo shopping cittadino. L’innovativo store concept OVS sottolinea le trasformazioni di un brand in continuo rinnovamento nello stile, nei linguaggi e nel dialogo con il cliente. Uno spazio contemporaneo ed essenziale di circa 2000 mq che si caratterizza per il design dalle linee pulite e grande attenzione all’ecosostenibilità nella scelta dei materiali. Legno chiaro, vetro, metallo accoppiato a lastre di plexiglas colorato ed elementi di arredo concepiti come piccole architetture free-standing ad incorniciare le collezioni ideate dal team creativo di OVS. Per celebrare l’opening, l’11 maggio lo store OVS di Parma ospiterà una delle 12 tappe di OVS – Marie Claire Future Visioni Model Search: la seconda edizione del casting, in collaborazione con l’agenzia Brave Models, per ricercare aspiranti modelle dai 14 ai 25 anni. Le selezioni, che si svolgono nei principali negozi OVS di tutta Italia, offrono la possibilità alle partecipanti di essere scelte per diventare protagoniste del servizio moda “Future Visioni” pubblicato ogni mese sul mensile Marie Claire. Tra tutte le selezionate nei 12 casting del 2018, l’agenzia Brave Models

sceglierà il volto più interessante a cui proporre un contratto da modella professionista. OVS è il primo brand italiano nell’abbigliamento donna, uomo, bambino e offre a tutti la libertà di vestire con stile italiano sempre al miglior prezzo possibile. Nei suoi negozi dal design contemporaneo ed essenziale accoglie ogni anno più di 150 milioni di clienti e offre inoltre un’interessante esperienza di shopping con il suo store online www.ovs.it.

OVS S.p.A., con i marchi OVS e UPIM, è leader in Italia nel value fashion retail con una quota di mercato pari al 7,55% (dati giugno 2017, fonte Sita Ricerca), in continua crescita grazie alla capillare rete di vendita in Italia e all’estero con oltre 1000 negozi a gestione diretta e in franchising. Quotata alla Borsa Italiana dal marzo 2015, ha chiuso il 2016 con un fatturato pari a 1.363 milioni di euro.