Nel giorno del Black Friday baby gang assalta l'Ovs: denunciati 4 ragazzini

Hanno deciso di festeggiare il Black Friday a modo loro, non approfittando degli sconti ma cercando di andarsene direttamente senza pagare 450 euro di vestiti all'Ovs di via Mazzini. Una baby gang composta da cinque ragazzini, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ha assaltato il negozio in pieno centro storico nel pomeriggio di venerdì mentre tanti parmigiani e parmigiane erano impegnati negli acquisti scontati, approfittando appunto del week end. I cinque ragazzini, tra cui due ragazze, sono entrati nel negozio e si sono recati al piano di sopra: hanno provato e riprovato diversi capi di abbigliamento, attirando l'interesse degli addetti alla sicurezza. Nei camerini i ragazzi hanno staccato le placche antitaccheggio: poi hanno messo tutto nelle tasche e negli zaini ed hanno cercato di uscire. Quattro di loro sono stati blccati dai vigilantes mentre il quinto è riuscito a scappare, dopo aver spintonato un addetto alla sicurezza. Per due ragazze e due ragazzi di 14 e 15 anni sono scattate le denunce per furto aggravato: uno di loro, che aveva in tasca hashish per uso personale e un pinzetta, è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Nel parapiglia ha danneggiato una porta prendendola a pugni e dovrà rispondere anche di danneggiamento.