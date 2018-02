La nevicata in provincia: scuole chiuse a Lesignano e a Neviano degli Arduini

La neve è arrivata, oltre che in città a partire dalle ore 23 di ieri, 22 febbraio, anche in provincia, già a partire dalle prime ore del pomeriggio. Una coltre bianca ha ricoperto numerosi Comuni del parmense, da Lesignano a Traversetolo, da Fornovo alla Val Taro, da Corniglio alla Val Ceno. Se nella zona della montagna Est sono caduti circa 30 centimetri di neve, tra Corniglio, Palanzano e Tizzano e le temperature sono rimaste al di sotto dello zero fino ad arrivare a -6 a Lagdei e Lagoni, a Neviano e a Lesignano è stata disposta la chiusura delle scuole, in vista della nevicata che si sta verificando nella mattinata di venerdì 23 febbraio. Nella zona di Calestano sono caduti circa 15 centimetri di neve mentre a Ravarano quasi 30 centimetri. In azione i mezzi spazzaneve in tutta la provincia, lungo le arterie principali. In Alta Val Taro la coltre di neve è arrivata a circa 25 centimetri, tra Bedonia, Tornolo, Albareto e Compiano. Anche tra Terenzo, Solignano, Valmozzola sono stati segnalati circa 30 centimetri di neve.

