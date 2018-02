Primi fiocchi di neve in città: rischio gelate nelle prossime ore

Primi fiocchi di neve della stagione a Parma all'alba di oggi, giovedì 22 febbraio. Poco dopo le ore 7 e fino alle ore 8 in città è scesa la neve. Poco dopo la nevicata ha lasciato posto al nevischio ed alla pioggia: alle 11.30 la nevicata è ripresa. Per ora non si segnalano problemi alla viabilità. Nella mattinaa di oggi però i Vigili del Fuoco sono intervenuti per recuperare alcuni mezzi, finiti nel canale in seguito alla presenza di ghiaccio sull'asfalto. L'allerta neve della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna è valida fino alla mezzanotte di oggi, sia per le zone collinare e la montagna, sia per la pianura ed il centro cittadino. Nelle prossime ore potrebbero verificarsi gelate: è necessario prestare attenzione alle strade provinciali ed essere cauti alla guida.