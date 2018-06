Non ha il biglietto: minaccia di morte e picchia il capotreno

Si trovava a bordo di un treno Intercity ed ha reagito con violenza alla richiesta del capotreno di mostrare il biglietto. Un giovane di 25 anni, residente a Fidenza, è stato condannato dal giudice Maria Cristina Sarli a otto mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e rifiuto delle generalità, Nello specifico il ragazzo ha mostrato tutta la sua rabbia contro il controllore: prima gli insulti, poi le botte e le minacce di morte. Il treno sul quale stava viaggiando era un intercity in viaggio da Firenze a Milano: ad un certo punto il giovane si è rifiutato di mostrare il biglietto ed ha aggredito violentemente il ferroviere: dopo avergli afferrato un braccio l'ha immobilizzato dietro la schiena e l'ha preso per il collo. Poi lo ha minacciato di morte ed è scappato.