Notte di furti nella zona di via Veroni, spaccano la vetrina con i tubi: rubate due moto da Ktm

Notte di furti nella zona di via Veroni. Una banda di malviventi infatti ha deciso di sfrurrate l'oscurità per entrare in azione, proprio tra il 22 ed il 23 ottobre. Uno dei furti che sono stati compiuti e rispetto ai quali i poliziotti della Questura di Parma stanno indagando, è avvenuto all'interno del concessionario della Ktm in via Veroni. Alcuni banditi sono arrivati sul posto con un furgone rubato, hanno preso alcuni rubi di metallo e li hanno lanciati contro la vetrina, distruggendone una parte. A quel punto hanno preso due moto da Enduro, le hanno caricate sul furgone e sono scappati. Il valore complessivo del furto è di circa 20 mila euro. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili della spaccata.