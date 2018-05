Omicidio di Michelle Campos: dimezzata la pena ad Alberto Munoz

La seconda sezione della Corte di assise di appello di Bologna ha ridotto da 30 a 16 anni la pena nei confronti del 26enne Alberto Munoz, giudicato responsabile dell'omicidio della 20enne Michelle Campos, uccisa a martellate il 4 luglio del 2013. La condanna a 30 anni era stata disposta con il rito abbreviato in primo grado, confermata in secondo grado e poi annullata dalla Cassazione. Secondo le prime informazioni i giudici avrebbero riconosciuto le attenuanti generiche: la giovane età, il fatto che fosse incensurato e la proposta di una sorta di patteggiamento in appello.