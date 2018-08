Filomena: oggi è il giorno dell'autopsia

Oggi, lunedì 27 agosto, è il giorno in cui verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Filomena Cataldi, la 44enne massacrata a colpi di mortaio nel suo appartamento di viale Romagnoli, 2 a San Polo di Torrile nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 agosto. Il medico dell'Istituto di Medicina Legale di Parma Maria Luisa Schirripa effettuerà l'esame autoptico che permetterà di conoscere i dettagli della dinamica dell'aggressione mortale contro la donna. La difesa dell'unico indagato per l'omicidio, l'operaio 36enne cinese Guelin Fang, potrà nominare un consulente di parte. L'esame chiarirà la causa della morte e darà informazioni utili rispetto alle modalità dell'omicidio. L'operaio si trova nel carcere di via Burla e, dopo aver risposto solo con un memoriale scritto alle domande dei Pm, verrò probabilmente sottoposto ad una perizia psichiatrica, che dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni se il Giudice darà il via libera. Fang ha dichiarato di aver ucciso Filomena perchè pensava che la sua famiglia l'avrebbe ucciso: questi elementi, insieme ad altri emersi durante le indagini, saranno materia di approfondimento da parte degli psichiatri per valutare se Fang, al momento del delitto, fosse capace di intendere e volere.