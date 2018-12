Operazione 'Alto Impatto': controlli antiterrorismo della polizia per le festività natalizie

Prosegue l’attività di controllo del territorio svolta dalla Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Municipale. Durante tre giornate della settimana che si sta concludendo, è stata messa in campo un’operazione di “alto impatto”, finalizzata a disincentivare azioni terroristiche e a contrastare il fenomeno dei reati predatori lungo le vie dello shopping parmigiano.

Durante i tre giorni c’è stato un elevatissimo impiego risorse umane e mezzi, più nel dettaglio, hanno operato sul territorio 142 poliziotti e 65

pattuglie automontate. La disposizione sul territorio del personale, che ha svolto pattugliamenti dinamici e posti di controllo, è avvenuta a seguito di un’attenta attività di analisi dei fenomeni criminali che interessano il nostro territorio.

I controlli hanno portato ai seguenti risultati: 395, le persone controllate; 465 i veicoli controllati, tra cui furgoni e mezzi pesanti, potenzialmente

impiegabili in azioni terroristiche; 2 veicoli sequestrati; 37 sanzioni per violazioni al codice della strada. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, nel pieno del periodo natalizio, infatti, con i suoi uomini, la Polizia di Stato, continuerà ad essere impegnata sulla prevenzione di azioni terroristiche e più in generale di condotte criminali, per garantire a tutti i cittadini un sereno periodo di festa.