Passa in via Trento con due bici rubate e scappa dai carabinieri: 31enne bloccato e denunciato

Lo hanno visto passare in via Trento in sella ad una bicicletta mentre con la mano destra ne teneva una seconda ed hanno deciso di controllarlo. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno invitato il giovane ciclista a fermarsi più di una volta: il ragazzo ha ignorato quelle richieste. Ad un certo punto i carabinieri che erano certi che ci fosse qualcosa di irregolare visto il suo comportamento hanno cercato di bloccarlo al distributore Ip, dopo essere scesi dall'auto. Il giovane è scappato, lasciando sul posto le due biciclette: ha scavalcato la recinzione del negozio Gesto e altre recinzioni, fino a quando è stato bloccato, dopo qualche decina di metri. Appesa al manubrio della bicicletta c'era una borsa di plastica con all'interno tenaglia e tronchesino. Il 31enne è stato denunciato per ricettazione, visto che le bici erano state rubate: ora si trovano nella caserma di strada delle Fonderie, in attesa che i proprietari vengano e recuperarle.

