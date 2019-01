Patenti falsi e matrimoni combinati, stroncata banda italo-dominicana: in azione anche a Parma

Decine di migliaia di euro per fornire patenti false ed organizzare, se necessario, anche matrimoni combinati. Un'associazione a delinquere, finalizzata alla creazione e alla commercializzazione, dietro pagamento, di documenti per la circolazione contraffatti, è stata sgominata dagli uomini della Guardia di Finanza di La Spezia che, insieme alla Polizia Muncipale, sono riusciti ad individuare sedici persone, tra cui 4 italiani, 8 dominicani, 2 egiziani, un rumeno un moldavo, che facevano parte del gruppo criminale. Le patenti, prodotte all'interno di alcune abitazioni a Napoli, venivano vendute al Nord, a Parma e a Cremona, oltre che a La Spezia. Oltre alle patenti il gruppo organizzava anche matrimoni combinati per cittadini extracomunitari con donne italiane, allo scopo di ottenere i documenti necessari per rimanere sul territorio: il compenso per ogni matrimonio era in media 7 mila, alcuni dei quali finivano nelle tasche delle false spose, mentre gli altri in quelle degli intermediari del gruppo. Una patente falsa invece arrivava a costare fino a 2 mila euro.