Paura a Borgotaro, le fiamme bruciano il tetto di una palazzina: un anziano al Pronto Soccorso

Le fiamme hanno avvolto il tetto di una palazzina di tre piani che si trova a Baselica di Borgotaro e non hanno lasciato scampo alla struttura. Paura nella mattinata di ieri, domenica 13 gennaio, nei pressi dell'abitazione in cui vive una famiglia: una persona anziana è anche finita al Pronto Soccorso per accertamenti ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Tutto è successo, con ogni probabilità, per colpa di una caldaia a legna: era l'alba quando l'incendio si è sviluppato ed a iniziato a far paura. Sul posto alcune squadre dei Vigili del Fuoco di Borgotaro e poi, in supporto, una squadra dei Vigili del Fuoco di Parma. Dalle 5 di mattina fino quasi a mezzogiorno: un uomo anziano è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgotaro per un sospetto di intossicazione; i medici hanno assicurato che gli accertamenti hanno dato esito positivo. Le sue condizioni non sono gravi.