Paura a Coltaro, esce fumo dall'autobus: evacuati 50 studenti

Paura a bordo dell'autobus che stava riportando a casa gli studenti dell'Itis di San Secondo. Erano da poco passate le ore 14 di ieri, 19 ottobre, quando all'improvviso dal motore del mezzo, a bordo del quale c'erano una cinquantina di ragazzi, è uscita una fumata bianca. In pochi istanti l'autista ha fermato la corsa del bus a Coltaro, di fronte al circolo la Duchessa e ha fatto scendere tutti i passeggeri, mettendoli in sicurezza. A quel punto ha preso l'estintore ed ha provato a scongiurare l'incendio ma la manovra non è stata sufficente per far ripartire il mezzo. I ragazzi sono tornati a casa in auto: i genitori sono venuti a prenderli. Negli ultimi mesi sono stati ben quattro i mezzi della Tep che hanno preso fuoco durante la corsa.