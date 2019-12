Paura a Corcagnano, prende fuoco una rimessa: il fumo invade una scuola di danza

Paura a Corcagnano nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 dicembre. Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio all'interno di una rimessa, posta sopra ad un garage. Le fiamme hanno avvolto un soppalco mentre il fumo è arrivato ad invadere anche una scuola di danza, che si trova adiacente al garage, e un appartamento, sempre in zona. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, partiti dalla caserma di via Chiavari: gli operatori del 115 hanno spento le fiamme e riportato la situazione alla normalità. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti.