Paura a Fontevivo, ubriachi scatenano una rissa in un bar: lancio di oggetti e tre feriti

Notte movimentata e tanta paura l'altra sera all'interno di un bar di Fontevivo. Due giovani ubriachi, dopo aver importunato un bambino, avrebbe infatti scatenato la violenza prima contro lo zio del bambino, oltre che contro altri clienti del locale. L'episodio deve ancora essere ricostruito con esattezza: i carabinieri di Fontanellato si sono recati sul posto per raccogliere le testimonianze dei presenti e stanno cercando di verificare le varie versioni. Due giovani, che aveva ecceduto con l'alcol, si trovavano all'interno del locale - dove i clienti stavano guardando la partita tra Lazio e Juventus. Secondo una delle versioni un bimbo sarebbe stato importunato proprio dai due ubriaci: lo zio avrebbe reagito e da lì si sarebbe scatenata la rissa. Uno dei due giovani avrebbe anche preso una zuccheriera, per lanciarla in testa allo zio del bambino mentre con una lattina aperta avrebbe minacciato gli altri clienti, ferendone due proprio con l'arma improvvisata. Lo stesso giovane avrebbe anche sferrato un pugno ad una ragazza, provocandole un trauma al naso.