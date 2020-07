Paura a Sorbolo: i banditi sfondano la vetrina di un bar con l'auto

Hanno usato un'auto per cercare di assaltare un bar che si trova in via Gramsci a Sorbolo ma sono stati costretti a scappare, grazie all'immediato intervento dei carabinieri che sono arrivati sul posto in pochi istanti. Tre malviventi avevano progettato di rubare il cambiamonete che si trova all'interno del locale per impossessarsi del denaro ma il loro piano è fallito: i militari infatti sono arrivati sul posto dopo la segnalazione di alcuni vicini. Erano da poco passate le 3 e mezza della notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio quando la banda ha deciso di entrare in azione: tre persone hanno sfondato la vetrina del bar utilizzando un'auto come ariete. In seguito al forte impatto il bancone del bar è stato distrutto, così come i tubi dell'acqua: l'edificio, infatti, si è allagato.

