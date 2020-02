Paura in via Baganza, 19enne fugge dagli agenti con la moto da corsa: inseguimento a folle velocità

Stava sfrecciando ad alta velocità in via Stirone, nella zona di via Baganza, nel quartiere Montanara, nella serata di mercoledì 5 febbraio, a bordo di una moto di grossa cilindrata, con una targa rubata e senza patente. Quando i poliziotti delle Volanti, che erano impegnati in un servizio di controlli in zona, hanno cercato di fermarlo ha accelerato: da lì un inseguimento a folle velocità per le vie del quartiere. Un giovane 19enne bengalese, residente a Parma, è stato il protagonista di una serata ad alto rischio, che è finita con numerose multe per diverse violazioni del codice della strada e tre denunce, tra cui una per resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, che si trovava a bordo di una moto Honda Cbr 900 senza luci e senza frecce, in una traversa di via Baganza, è stato intercettato da una pattuglia dei poliziotti delle Volanti, che hanno mostrato la paletta ed attivato i dispositivi luminosi per intimare l'alt al giovane. Il 19enne ha invece deciso di accelerare e di spingere la moto a tutta velocità, mettendo in pericolo l'incolumità degli automobilisti e delle persone presenti in strada.

Il motociclista si è diretto verso la tangenziale, prendendo strade contromano e corsie riservate, sempre a luci spente e a folle velocità. I poliziotti hanno chiesto l'intervento di altre due pattuglie che sono riuscite a bloccare il giovane, mettendosi di traverso davanti e dietro a lui. Il 19enne ha cercato ancora una volta di scappare: ha sgasato davanti ai poliziotti che sono però riusciti a togliere le chiavi dal quadro. Il giovane bengalese non aveva la patente: la targa della moto, inoltre, è risultata rubata da uno scooter circa una settimana fa. Oltre a diverse multe per non aver rispettato il codice della strada il 19enne è stato denunciando per ricettazione e riciclaggio - per aver montato la targa rubata su quella moto - e per resistenza a pubblico ufficiale, per aver tentato di scappare dopo che era stato fermato dai poliziotti.

L'Honda che stava guidando è intestata ad un giovane italiano. Sono in corso approfondimenti investigativi per accertare le eventuali responsabilità del proprietario e se il mezzo sia immatricolato per la guida in strada o solo su pista.